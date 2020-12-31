Франция мобилизует десятки тысяч полицейских на Новый год

В канун Нового года Франция мобилизует 10 тыс. полицейских и жандармов, чтобы разогнать вечеринки и ввести комендантский час для борьбы с коронавирусом.

Дополнительные меры безопасности также направлены на предотвращение поджогов автомобилей, которые часто происходят в последнюю ночь в году.

Как и в других европейских странах, во Франции в преддверии пандемии празднования Нового года будут приглушены.

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Министр внутренних дел Жеральд Дарманин приказал обеспечить видимое присутствие службы безопасности в центрах городов и пригородах с 20.00, когда начинается комендантский час.

В Париже половина линий метро будет закрыта вечером, также рассматривалась возможность более широкого отключения общественного транспорта по всей стране.

Франция подтвердила 2,6 млн случаев заболевания Covid-19, что является пятым по величине общим числом в мире, и более 64 тыс. случаев смерти.