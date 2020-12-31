Франция подтвердила первый случай нового штамма Covid-19 с ЮАР

Во Франции зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса Sars-cov-2. Этот штамм коронавируса под названием 501.V2 впервые обнаружили в Южной Африке в середине декабря.

Мутировавший Covid-19 подтвердили у человека, который вернулся из ЮАР. Зараженный живет в регионе Верхний Рейн, который граничит со Швейцарией.

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Также новые случаи мутировавшего коронавируса обнаружили в Японии и Великобритании.

29 декабря в Японии зафиксировали случай заражения новым южноафриканским штаммом коронавируса. Его обнаружили у 30-летней женщины, которая вернулась из ЮАР.

Министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе отметил, что генетики изучают образцы коронавируса с марта 2020 года, и его новый вариант стал преобладать в стране в последние два месяца.