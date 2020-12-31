Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поделился своим предновогодним желанием. Он отметил, что хочет только одного — услышать слова благодарности от белорусского народа.

— Желание у меня одно: чтобы народ когда-нибудь сказал спасибо за то, что мы сделали за это время. Нам повезло, что именно мы с вами построили первое суверенное и независимое государство, — отметил он.

Также Лукашенко добавил, что хотел бы посмотреть собственное новогоднее обращение к народу, поскольку оно записывалось в необычном формате, и ему самому интересен конечный результат.

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Самопровозглашенный президент

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Согласно результатам голосования, ЦИК объявила, что победил Александр Лукашенко.

В то же время белорусы не согласились с этим и начали выходить на массовые акции протеста, требуя, чтобы Лукашенко ушел с должности. Они убеждены, что победу на выборах одержала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

В то же время Александр Лукашенко заявил, что отдаст власть, когда в стране примут новую Конституцию.

Источник: БелТа