По состоянию на 31 декабря 2020 года ВОЗ сообщает о 81 159 096 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в мире.

За последние сутки вирус обнаружили у 648 269 жителей планеты.

За время пандемии 1 791 246 человека умерли от вируса, 14 662 — за последние 24 часа.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения Covid-19

Лидеры по количеству случаев болезни

США — 19 346 790 (+199 163)

Индия — 10 266 674 (+21 822)

Бразилия — 7 563 551 (+58 718)

РФ — 3 131 550 (+26 513);

Франция — 2 530 400 (2 458).

Где больше всего смертей от Covid-19

США — 335 789 (+3 366)

Бразилия — 192 681 (+1 111)

Индия — 148 738 (+299)

Мексика — 123 845 (+990)

Италия — 73 029 (+659).

Карантин в мире

Новый штамм коронавируса продолжает распространятся по миру, из-за чего страны не спешат ослаблять карантинные меры.

Кроме того, на планете продолжается процесс вакцинации от вируса. Сейчас людям делают прививки в США, ЕС, Израиле.

Коронавирус в мире

В мире не улучшается ситуация с коронавирусом. Больше новостей о коронавирусе в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: ВОЗ