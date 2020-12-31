По состоянию на 31 декабря 2020 года ВОЗ сообщает о 81 159 096 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в мире.
За последние сутки вирус обнаружили у 648 269 жителей планеты.
За время пандемии 1 791 246 человека умерли от вируса, 14 662 — за последние 24 часа.
Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения Covid-19
Лидеры по количеству случаев болезни
- США — 19 346 790 (+199 163)
- Индия — 10 266 674 (+21 822)
- Бразилия — 7 563 551 (+58 718)
- РФ — 3 131 550 (+26 513);
- Франция — 2 530 400 (2 458).
Где больше всего смертей от Covid-19
- США — 335 789 (+3 366)
- Бразилия — 192 681 (+1 111)
- Индия — 148 738 (+299)
- Мексика — 123 845 (+990)
- Италия — 73 029 (+659).
Карантин в мире
Новый штамм коронавируса продолжает распространятся по миру, из-за чего страны не спешат ослаблять карантинные меры.
Кроме того, на планете продолжается процесс вакцинации от вируса. Сейчас людям делают прививки в США, ЕС, Израиле.
Коронавирус в мире
В мире не улучшается ситуация с коронавирусом. Больше новостей о коронавирусе в мире читайте на Фактах ICTV.
Источник: ВОЗ