Глава Католической церкви Папа Римский Франциск не сможет провести мессу 31 декабря и 1 января из-за проблем со здоровьем.

Об этом сообщили в пресс-центре Ватикана.

— В результате болезненной невралгии седалищного нерва Святейший отец сегодня вечером и завтра утрам не будет возглавлять богослужения при кафедральном престоле базилики Святого Петра, — заявили в Ватикане.

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Папа Франциск проведет запланированную молитву Ангел Господень 1 января, которая будет транслироваться из библиотеки Апостольского дворца.

Вечернюю и благодарственную молитву вечером 31 декабря проведет кардинал Джованни Баттиста Ре, а святую мессу 1 января возглавит кардинал Пьетро Паролин.

25 декабря Папа Римский во время во время рождественского поздравления помолился за мир в Украине. В этом году традиционное приветствие Папа Римский Франциск провел в онлайн-формате.

Источник: прес-центр Ватикана