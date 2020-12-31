Сенат США заблокировал инициативу Трампа об увеличении помощи гражданам

Сенат Соединенных Штатов Америки отклонил предложение президента Дональда Трампа увеличить финансовую помощь американцам из-за пандемии на $2 тыс.

Лидер республиканских партий Сената США Митч Макконнелл отметил, что увеличение суммы с $600 до $2 тыс. приведет к долгам.

Возражения Макконнелла означают, что в Сенате не будет прямого голосования за пересмотрение законопроекта о помощи по Covid-19. Местные СМИ считают, что такой шаг фактически поставит точку на предложении Трампа для восстановления экономики.

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Финансовая помощь для граждан США

Накануне действующий президент США Дональд Трамп выразил инициативу увеличить материальную поддержку гражданам. Палата представителей поддержала предложение повысить расходы с $600 до $2 тыс.

За соответствующий законопроект проголосовали 275 политиков, после этого его отправили на рассмотрение Сената.