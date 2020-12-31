В мире продолжается одна из самых масштабных компаний вакцинации против коронавируса. Прививки сделали уже более 5,6 млн человек.

Сейчас вакцинация от Covid-19 стартовала в 25 странах. Больше всего доз использовали в США и Китае.

В частности, в Штатах уже сделали 2,32 млн прививок против коронавируса. Для вакцинации в Америке используют препараты компаний Moderna и Pfizer/BioNTech. Однако оба требуют двукратного введения с интервалом в несколько недель.

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На втором месте в мире Китай, где прививки получили миллион человек, в Израиле и Великобритании — более 600 тыс., в России — более 400 тыс.

Между тем с 4 января в Великобритании планируют начать вакцинацию против коронавируса препаратом, разработанным Оксфордским университетом — Oxford-AstraZeneca.

Британский Минздрав планирует в течение следующих двух недель привить от Covid-19 оксфордской вакциной или вакциной Pfizer около 2 млн человек.