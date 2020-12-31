Торговое соглашение Британии и ЕС начнет действовать с нового года

Торговое соглашение между Великобританией и ЕС после Brexit вступает в силу в 23.00 по Гринвичу 31 декабря, после того как оно было подписано законом.

Парламент подавляющим большинством поддержал соглашение в рамках высокоскоростного процесса в среду, после того как обе стороны достигли соглашения в канун Рождества.

Соглашение выводит Великобританию из единого рынка ЕС и таможенного союза, но исключает возможность введения тарифов на товары.

— Судьба этой великой страны теперь твердо находится в наших руках, — сказал премьер-министр Борис Джонсон депутатам.

Читайте: Brexit: почему Великобритания вышла из ЕС и что это будет означать для Украины

Оппоненты говорят, что положение страны по-прежнему будет хуже, чем было в ЕС.

Brexit произошел 31 января, но Великобритания до сих пор продолжает следовать правилам торговли Брюсселя.

Сделка, заключенная незадолго до крайнего срока, устанавливает новые деловые отношения и отношения в сфере безопасности после разрыва этих связей.

Это произошло через четыре с половиной года после того, как Великобритания проголосовала за выход из ЕС на референдуме.

24 декабря Великобритания и Евросоюз достигли согласия по торговому соглашению после Brexit.