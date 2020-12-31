США понадобится почти 10 лет, чтобы вакцинировать достаточное количество населения и выработать коллективный иммунитет, если они продолжат такие темпы прививки.

— Проведенный NBC News анализ на основе действующего темпа программы Администрации США по распространению вакцины от Covid-19 показал, что для вакцинации достаточного количества американцев и взятия пандемии под контроль, понадобится почти 10 лет, — сообщает издание.

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Отмечается, что операция Невероятная скорость призвана к июню вакцинировать от нового коронавируса 80% из 330,7 млн жителей США.

Чтобы достичь этой цели, ежедневно необходимо вакцинировать чуть больше, чем 3 млн человек. Однако, лишь около 2 млн человек получили прививки с 11,5 млн доз, доставленных в течение прошлых двух недель.

Возмещение за вакцинацию

В Польше правительство создаст фонд, который будет выплачивать компенсацию всем лицам, у которых были обнаружены побочные последствия после прививки вакциной против коронавируса.

Старт вакцинации от коронавируса в Польше состоялся 27 декабря. В страну завезли две партии вакцины компании Pfizer общим количеством 310 тыс. доз.

Источник: NBC News