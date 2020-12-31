Евросоюз собирает помощь для Хорватии, пострадавшей накануне от разрушительного землетрясения.

Европейский комиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич отметил, что сейчас очень многие страны откликнулись за сообщение о помощи пострадавшей стране и он очень благодарен им за это.

Механизм гражданской защиты ЕС занялся предоставлением срочной помощи Хорватии, после того как Загреб обратился с запросом в Брюссель.

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Немедленную помощь предложили Австрия, Болгария, Чехия, Франция, Греция, Венгрия, Италия, Литва, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Швеция и Турция. Эта помощь включает жилые контейнеры, утепленные палатки, спальные мешки, кровати и электрические обогреватели.

Служба управления чрезвычайными ситуациями ЕС пока помогает составлять спутниковые карты оценки ущерба пострадавших территорий.

Землетрясение в Хорватии

Землетрясение в Хорватии произошло 29 декабря магнитудой 6,3. После основного толчка зафиксировали еще серию более мелких. Фиксировали слабые толчки и накануне.

Известно, что в результате землетрясения погибли семь человек, повреждены десятки домов.