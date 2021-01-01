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Факты / Мир
Ольга Тетеріна |

Более 81 млн больных в первый день года — статистика коронавируса в мире

По состоянию на 1 января 2021 ВОЗ сообщает о 81 947 503 подтвержденных случаев заболевания коронавирус в мире.

За последние сутки вирус обнаружили в 470 046 жителей планеты.

За время пандемии 1 808 041 человека умерли от вируса, 9 921 — за последние 24 часа.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения Covid-19

Лидеры по количеству случаев болезни

  • США — 19 346 780;
  • Индия — 10 286 709 (+20 035);
  • Бразилия — 7 619 200 (+55 649)
  • РФ — 3 186 336 (+27 039);
  • Франция — 2 576 420 (+19 712).

Где больше всего смертей от Covid-19

  • США — 335 789;
  • Бразилия — 193 875 (+1 194)
  • Индия — 148 994 (+256)
  • Мексика — 124 897 (+ 1502)
  • Италия — 71 159 (+555).

Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину Pfizer/BioNTech для использования в экстренных случаях.

В Дели в новогоднюю ночь ввели комендантский час и запретили массовые собрания. Во Франции тоже усилят карантин в 15 регионах из-за напряженной ситуации с коронавируса.

Бразилия зафиксировала два случая нового вида коронавируса, выявленных в Великобритании.

80-летняя королева Дании вакцинировался от коронавируса.

Премьер-министр Японии Йосихиде Суґа заявил, что летом 2021 в Токио состоятся Олимпийские игры 2020, несмотря на пандемию коронавируса.

Коронавирус в мире

В мире не улучшается ситуация с коронавирусом. Больше новостей о коронавирусе в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: ВОЗ

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