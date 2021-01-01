По состоянию на 1 января 2021 ВОЗ сообщает о 81 947 503 подтвержденных случаев заболевания коронавирус в мире.
За последние сутки вирус обнаружили в 470 046 жителей планеты.
За время пандемии 1 808 041 человека умерли от вируса, 9 921 — за последние 24 часа.
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Лидеры по количеству случаев болезни
- США — 19 346 780;
- Индия — 10 286 709 (+20 035);
- Бразилия — 7 619 200 (+55 649)
- РФ — 3 186 336 (+27 039);
- Франция — 2 576 420 (+19 712).
Где больше всего смертей от Covid-19
- США — 335 789;
- Бразилия — 193 875 (+1 194)
- Индия — 148 994 (+256)
- Мексика — 124 897 (+ 1502)
- Италия — 71 159 (+555).
Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину Pfizer/BioNTech для использования в экстренных случаях.
В Дели в новогоднюю ночь ввели комендантский час и запретили массовые собрания. Во Франции тоже усилят карантин в 15 регионах из-за напряженной ситуации с коронавируса.
Бразилия зафиксировала два случая нового вида коронавируса, выявленных в Великобритании.
80-летняя королева Дании вакцинировался от коронавируса.
Премьер-министр Японии Йосихиде Суґа заявил, что летом 2021 в Токио состоятся Олимпийские игры 2020, несмотря на пандемию коронавируса.
Коронавирус в мире
В мире не улучшается ситуация с коронавирусом. Больше новостей о коронавирусе в мире читайте на Фактах ICTV.
Источник: ВОЗ