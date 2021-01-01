В США фармацевт испортил 500 доз вакцины от Covid-19

В американском штате Висконсин полиция арестовала фармацевта, который испортил 500 доз вакцины от коронавируса. Часть непригодной партии успели использовать.
Фармацевта задержали, сейчас он находится в тюрьме штата Висконсин округа Озауки. Его обвиняют в фальсификации лекарственных препаратов.
До сей пор не ясно, какие были мотивы у подозреваемого. По данным медицинской группы Advocate Aurora Health, сначала вакцины от Covid-19 испортили случайно. Затем фармацевт сознался в намеренной порче лекарственных препаратов.
— Фармацевт признался, что вынимал вакцины из холодильника две ночи подряд. Успели вакцинировать 57 человек, прежде чем осознали, что они долго находились при комнатной температуре, — сообщил президент Aurora Health Care Medical Group Джефф Бар.
Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19
Нет никаких доказательств того, что подозреваемый мог испортить вакцину другим способом. Он больше не работает в медицинской группе.
Больница проконсультировалась с компанией Moderna, вакцины которой были испорчены. Здоровью людей, которые вакцинировались испорченной партией, ничего не угрожает. Им уже сообщили о недобросовестном фармацевте.
По данным Министерства здравоохранения штата Висконсин, по состоянию на конец декабря вакцинировались более 47 тыс. человек.
В Украине 9,4 тыс. случаев коронавируса в сутки
По состоянию на утро 1 января 2021 года в Украине зарегистрировано более 1 млн случаев коронавируса.
За минувшие сутки заразились 9,4 тыс. человека, зато более 10 тыс. пациентов выздоровели. Медики зафиксировали 147 летальных случаев.
Согласно данным Минздрава, уже неделю число новых случаев заражения сутки не превышает 10 тыс.