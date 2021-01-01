В США фармацевт испортил 500 доз вакцины от Covid-19

В американском штате Висконсин полиция арестовала фармацевта, который испортил 500 доз вакцины от коронавируса. Часть непригодной партии успели использовать.

Фармацевта задержали, сейчас он находится в тюрьме штата Висконсин округа Озауки. Его обвиняют в фальсификации лекарственных препаратов.

До сей пор не ясно, какие были мотивы у подозреваемого. По данным медицинской группы Advocate Aurora Health, сначала вакцины от Covid-19 испортили случайно. Затем фармацевт сознался в намеренной порче лекарственных препаратов.

— Фармацевт признался, что вынимал вакцины из холодильника две ночи подряд. Успели вакцинировать 57 человек, прежде чем осознали, что они долго находились при комнатной температуре, — сообщил президент Aurora Health Care Medical Group Джефф Бар.

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Нет никаких доказательств того, что подозреваемый мог испортить вакцину другим способом. Он больше не работает в медицинской группе.

Больница проконсультировалась с компанией Moderna, вакцины которой были испорчены. Здоровью людей, которые вакцинировались испорченной партией, ничего не угрожает. Им уже сообщили о недобросовестном фармацевте.

По данным Министерства здравоохранения штата Висконсин, по состоянию на конец декабря вакцинировались более 47 тыс. человек.

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