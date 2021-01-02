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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

2 млн доз Covid-вакцины еженедельно: в Британии рассказали о вакцинации населения

В январе 2021 года в Великобритании еженедельно будет поставляться около 2 млн доз вакцины против коронавируса компании AstraZeneсa.

В стране хотят ускорить процесс вакцинации населения.

Таким способом правительство хочет преодолеть всплеск заболеваемости среди населения, который вызвал новый штамм коронавируса.

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Вакцина против коронавируса

В Британии утвердили вакцину против коронавируса компании AstraZeneсa. Ранее в стране заявляли о намерении начать массовую вакцинацию населения уже с 4 января 2021 года.

Минздрав Украины также обсудил с представителями компании AstraZeneсa возможность поставки вещества в страну в ближайшие сроки.

Подробнее о вакцине и вакцинации против коронавируса в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: The Times

Фото: Dreamstime

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