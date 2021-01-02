Норвегия и Индия планируют восстановить авиасообщение с Великобританией, несмотря на риск распространения нового штамма коронавируса, о появлении которого впервые сообщили 14 декабря.
С 2 января 2021 года Норвегия снова начнет принимать рейсы из аэропортов Британии.
Индия возобновит авиасообщение с 8 января.
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Новый штамм коронавируса
14 декабря 2020 года в Великобритании заявили о новом штамме коронавируса, который хоть и не является более опасным, однако быстрее распространяется.
В связи с этим ряд стран ограничили с ней авиасообщение. Однако мутацию все равно продолжили фиксировать в новых странах, выявленные случаи — завезенные.
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Источник: Sky News