Президент Молдовы Майя Санду приедет в Украину с первым официальным визитом 12 января этого года.

Ее приезд анонсировал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

— Новый год начнем с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой — 12 января состоится официальный визит в Украину новоизбранного президента Майи Санду, который станет для нее первым с момента избрания, — отметил он.

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Также Игорь Жовква добавил, что в первой половине 2021 года Украина готовится к официальному визиту президента Франции Эммануэля Макрона, во время которого планируют начать ряд новых экономических проектов.

Кроме того, ожидается, что в 2021 году с официальным визитом в Украину приедет премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Накануне новоизбранный президент Молдовы Майя Санду провела переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, во время которых пообещала, что визит в Украину будет ее первой зарубежной поездкой в ​​должности.

В то же время Дмитрий Кулеба выразил ей благодарность за четкую и последовательную позицию по осуждению российской агрессии на Востоке.