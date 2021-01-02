Коронавирус в мире не отступает. По состоянию на 2 января 2021 года в мире обнаружили 695 883 новых случаев, всего за период пандемии заболело 82 356 727 человек.

За сутки от осложнений Covid-19 умерло 13 157 человек, всего зарегистрировано более 1,8 млн смертей.

Лидеры по количеству больных коронавирусом

США — 19 578 217 (+ 231 427);

Индия — 10 305 788 (+10 079);

Бразилия — 7 675 973 (+56 773);

Российская Федерация — 3 186 336 (+27 039);

Франция — 2 576 420 (+19 712).

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения Covid-19

Где больше всего смертей от Covid-19

США — 339 550 (+3 761);

Бразилия — 194 949 (+1 074);

Индия — 149 218 (+224);

Мексика — 125 807 (+910);

Италия — 74159 (+555).

По состоянию на 2 января 2021 года 10,8 млн граждан получили прививки от коронавируса. Массовая вакцинация населения проходит в 29 странах.

В Финляндии сообщили о побочных эффектах от вакцины у одного пациента. В Мексике госпитализировали женщину, которой накануне сделали укол. У нее зафиксировали покраснения, судороги и затрудненное дыхание.

Норвегия и Индия восстановили авиаперелеты с Великобританией. До этого у странах действовали ограничения по транспортному сообщению из-за британского штамма коронавируса.

Коронавирус в мире 1 января

1 января Всемирная организация здравоохранения сообщила о 470 046 новых случаях коронавируса и 81 947 503 всего.

Подробнее о распространении коронавируса в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: ВОЗ