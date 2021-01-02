Несмотря на Covid-19 и карантин в мире увеличилось количество жертв авиакатастроф

Несмотря на пандемию коронавируса, которая значительно повлияла на авиационную сферу, в мире увеличилось количество жертв авиакатастроф. В 2019 году погибло 257 человек, а в 2020 году было зафиксировано 299 жертв.

Согласно данным платформы Flightradar24, в 2020 году количество пассажирских рейсов уменьшилась на 42%.

Больше всего людей пострадало при падении самолета МАУ в Иране — на борту находилось 176 человек. В Пакистане во время авиакатастрофы местных авиалиний погибло 98 пассажиров.

В то же время количество аварий в 2020 году снизилась почти вдвое — с 86 до 40.

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Топ-10 событий в 2020 году, которые повлияли на мир

Високосный год был богатым на различные события, в частности отрицательные. В 2020 году состоялись протесты в Беларуси, в Нагорном Карабахе обострились военные действия, а во Франции произошел теракт.

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