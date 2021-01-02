В Финляндии обнаружили побочную реакцию организма человека на вакцину против коронавируса.
В стране пока не распространяют подробности случая, поскольку он единичный.
— Когда мы получим по меньшей мере пять уведомлений, то сообщим, какого рода побочные эффекты в них указывались, — уточнила главврач Агентства по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea Майя Кауконен.
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В Финляндии начали вакцинацию веществом от Pfizer и BioNTech 27 декабря 2020 года. Прививки сделали медперсоналу.
Вакцина против коронавируса
В Великобритании хотят каждую неделю поставлять около 2 млн доз вакцины против коронавируса, чтобы быстрее сделать прививки населению.
Так в стране хотят бороться с новым штаммом вируса.
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Источник: Yle