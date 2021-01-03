Группа сенаторов выступит против утверждения победы Байдена

Группа сенаторов США заявляет, что они откажутся засвидетельствовать победу Джо Байдена на выборах, если не будет создана комиссия по расследованию предполагаемых фальсификаций на выборах.

11 сенаторов во главе с Тедом Крузом хотят 10-дневной отсрочки для проверки необоснованных обвинений.

Ожидается, что этот шаг не увенчается успехом, поскольку ожидается, что большинство сенаторов поддержат Байдена на голосовании 6 января.

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Президент Дональд Трамп отказался уступить, неоднократно заявляя о мошенничестве без предоставления каких-либо доказательств.

Его юридические попытки отменить результаты были в подавляющем большинстве отклонены судами.

Вице-президент Майк Пенс не стал повторять обвинения Трампа в фальсификации выборов. Но в субботу глава его администрации Марк Шорт сказал, что Пенс приветствует эту последнюю попытку законодателей заявить возражения 6 января.

Джо Байден выиграл президентскую гонку со счетом 306-232, но результат должен подтвердить Конгресс, что обычно является простой процедурой.

В конце процесса Байдена объявляют победителем. После этого 20 января Джо Байден и его вице-президент Камала Харрис будут приведены к присяге.