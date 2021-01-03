По состоянию на 3 января в мире коронавирусом заболели уже 83 322 449 человек. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 740 221 инфицированных.

С начала пандемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 1 831 412 пациента. За сутки зафиксировали 12 502 новых летальных случая.

Наибольшее количество новых случаев за минувшие сутки зафиксировали в США (396 196) и Великобритании (57 724).

Страны с наибольшим количеством больных:

США — 19 974 413 (+396 196);

Индия — 10 323 965 (+18 177);

Бразилия — 7 700 578 (+24 605);

Россия — 3 236 787 (+24 150);

Великобритания — 2 599 793 (+57 724).

Больше всего летальных случаев от начала пандемии зафиксировали в США — 345 253. За минувшие сутки умерли еще 5 703 больных.

В Бразилии от начала пандемии умерли 195 411 человек. Тройку антилидеров замыкает Индия, в которой зафиксировали уже 149 435 летальных случаев.

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Между тем в мире продолжается массовая вакцинация от Covid-19. В частности, Индия официально одобрила экстренное использование двух вакцин против коронавируса в рамках подготовки к одной из крупнейших в мире кампаний по вакцинации.

В стране разрешили уколы, разработанные компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом и местной фирмы Bharat Biotech.

Власти Чехии с 15 января планируют запустить систему бронирования вакцинации для пожилых людей старше 80 лет. Ожидается, что с 1 февраля система будет доступна для всех граждан.

А Ватикан планирует начать кампанию вакцинации против Covid-19 в ближайшие несколько дней. Медицинские работники и пожилые люди будут получать вакцины со второй половины января.

Источник: ВОЗ