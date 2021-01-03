Коронавирус продолжает распространяться по миру — 3 января стало известно о 82,5 млн случаях заболевания в мире. В Украине с Covid-19 госпитализировали 1,3 тыс. человек.

Факты ICTV подготовили самые важные новости мира и Украины о коронавирусе 3 января.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 22 декабря в Украине зафиксировали 4 576 новых случаев заболевания коронавирус. В стране умерло 123 пациентов. За сутки выздоровели 6 250 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и г.. Киев (370).

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Коронавирус в мире

Лидерами по количеству инфицированных коронавирусом остаются США (19,5 млн), Индия (10,3 млн) и Бразилия (7,6 млн).

Индия официально одобрила экстренное использование двух вакцин против коронавируса в рамках подготовки к одной из крупнейших в мире кампаний по вакцинации. Орган по регулированию лекарственных средств позволил уколы, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом и местной фирмы Bharat Biotech.

В Израиле прекратят запись людей на вакцинацию от коронавируса. Власти опасаются, что препарата не хватит, чтобы сделать повторную прививку тем, кто ее уже получил.

Ватикан планирует начать кампанию вакцинации против Covid-19 “в ближайшие несколько дней”, и медицинские работники и пожилые люди будут получать вакцины со второй половины января.

Великобритания позволит людям в редких случаях делать прививки против коронавируса различными вакцинами, несмотря на отсутствие данных о степени иммунитета, обеспечивается смешиванием доз. Людям можно сделать сочетание двух прививок от Covid-19, если такой же дозы вакцины нет в наличии.

В Мексике госпитализировали врача с подозрением на энцефаломиелит после получения им вакцины Pfizer-BioNTech против коронавируса. Больная оказалась склонной к аллергическим реакциям, а во время клинических испытаний не было никаких данных о том, что у кого из испытуемых развивалось воспаление мозга после применения вакцины.

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