У женщины из Демократической Республики Конго обнаружили новую болезнь, симптомы которой похожи на Эболу.

В инфицированной наблюдаются симптомы геморрагической лихорадки, при которой поражаются сосуды с последующим образованием тромбов в сочетании с свертывания крови, что приводит к множественным кровоизлияниям. Тесты не зафиксировали наличие вируса Эболы и других болезней в ее организме.

Конголезский микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, который помог открыть вирус Эбола в 1976 году, считает, что эта женщина может быть нулевым пациентом нового патогена под названием Болезнь Х.

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Он считает, это заболевание может быть таким же заразным, как и Covid-19, а его смертность, скорее всего, выше на 50-90%, чем от вируса Эбола. Как известно, от лихорадки Эбола умирает половина пациентов.

Также Муембе-Тамфум добавил, что в тропических лесах Африки постоянно появляются новые потенциально смертельные вирусы.

Хантавирус

В ноябре в Германии врачи зафиксировали первый случай хантавируса в стране. Ученые считают, что болезнь могла передаться больному от домашней крысы.

Также они отмечают, что этот тип вируса не передается от человека к человеку.