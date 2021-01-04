Украина может быть готова к проведению Олимпийских игр в 2030 или 2032 годах.

Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцай. Он отметил, что через 10 лет в Украине будет достаточно развита для этого инфраструктура.

— Мы считаем, что через 10 лет у нас в стране будет развитие, и мы сможем провести Олимпийские игры. Нам надо ставить амбициозные цели. Провести Олимпиаду — это классная цель для нас, — отметил министр.

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Он добавил, что также обсуждается возможность проведения Юношеской Олимпиады.

Украина намерена бороться за проведение Зимней Олимпиады-2030 вместе с Японией, США, Испанией, Францией и Канадой.

Хозяин Зимней Олимпиады-2030 определится в 2023 году на конгрессе НОК. К 2025 году должен быть определен хозяин Летней Олимпиады-2032.

Традиционная эстафета олимпийского огня в преддверии летних Игр в Токио начнется 25 марта 2021 в префектуре Фукусима. Она стартует в футбольном тренировочном центре в Фукусиме. Огонь пронесут через 47 префектур Японии, а сама эстафета продлится 121 день.

Источник: Суспільне