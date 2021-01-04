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Факты / Мир / Росія
Анастасія Дячкіна |

Олега Басилашвили госпитализировали

Народный артист СССР Олег Басилашвили попал в больницу. Об этом сообщила его дочь Ксения.

— Олегу Валериановичу предложили госпитализацию и он не стал отказываться, хотя чувствовал себя хорошо. Но по мнению врачей, учитывая возраст, спокойней и лучше находиться в больнице и там получать необходимую терапию, — уточнила дочь актера.

По информации российских СМИ, он заразился коронавирусом.

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Олег Басилашвили — советский и российский актер театра и кино, общественный деятель. В 1984 году получил звание народного артиста СССР.

Олег Басилашвили попал в больницу — причина

Актер стал популярным благодаря роли Самохвалова в фильме Служебный роман.

После у него были роли в других фильмах Эльдара Рязанова — О бедном гусаре замолвите слово и Вокзал для двоих.

Министерство Украины внесло Басилашвили в “белый список” актеров, которые поддерживают территориальную целостность и суверенитет страны.

Источник: РБК

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