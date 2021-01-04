По состоянию на 4 января 2021 ВОЗ сообщает о 83 910 386 подтвержденных случаев заболевания коронавирус в мире.
За последние сутки вирус обнаружили в 583 907 жителей планеты.
За время пандемии 1 839 660 человека умерли от вируса, 7 957 — за последние 24 часа.
Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения
Лидеры по количеству случаев болезни
- США — 20258725 (+284 312)
- Индия — 10340469 (+16 504)
- Бразилия — 7716405 (+15 827)
- РФ — 3260128 (+23 351)
- Великобритания — 2654783 (+54 990).
Где больше всего смертей от Covid-19
- США — 347 555 (+2 302)
- Бразилия — 195 725 (+314)
- Индия — 149 649 (+214)
- Мексика — 126 851 (+ 344)
- Италия — 75332 (+347).
Распространение коронавируса в Шотландии вышло за рамки контроля власти, поэтому с 5 января в стране начнет действовать полный локдаун. Он продлится до конца января.
В Германии и Франции растет разочарование низкой скорости и планирование программы вакцинации населения от коронавируса.
В Грузии подтвердили один случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции Covid-19, который впервые обнаружили в Великобритании.
Италия отложила открытие своих горнолыжных курортов после того, как представители регионов попросили больше времени для создания условий соблюдения коронавирусных правил.
Австрия продолжит национальный карантин как минимум до 24 января, а схема бесплатного тестирования, позволяет досрочно выйти из изоляции будет отменена.
Коронавирус в мире
В мире не улучшается ситуация с коронавирусом. Больше новостей о коронавирусе в мире читайте на Фактах ICTV.
Источник: ВОЗ