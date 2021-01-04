По состоянию на 4 января 2021 ВОЗ сообщает о 83 910 386 подтвержденных случаев заболевания коронавирус в мире.

За последние сутки вирус обнаружили в 583 907 жителей планеты.

За время пандемии 1 839 660 человека умерли от вируса, 7 957 — за последние 24 часа.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Лидеры по количеству случаев болезни

США — 20258725 (+284 312)

Индия — 10340469 (+16 504)

Бразилия — 7716405 (+15 827)

РФ — 3260128 (+23 351)

Великобритания — 2654783 (+54 990).

Где больше всего смертей от Covid-19

США — 347 555 (+2 302)

Бразилия — 195 725 (+314)

Индия — 149 649 (+214)

Мексика — 126 851 (+ 344)

Италия — 75332 (+347).

Распространение коронавируса в Шотландии вышло за рамки контроля власти, поэтому с 5 января в стране начнет действовать полный локдаун. Он продлится до конца января.

В Германии и Франции растет разочарование низкой скорости и планирование программы вакцинации населения от коронавируса.

В Грузии подтвердили один случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции Covid-19, который впервые обнаружили в Великобритании.

Италия отложила открытие своих горнолыжных курортов после того, как представители регионов попросили больше времени для создания условий соблюдения коронавирусных правил.

Австрия продолжит национальный карантин как минимум до 24 января, а схема бесплатного тестирования, позволяет досрочно выйти из изоляции будет отменена.

Коронавирус в мире

В мире не улучшается ситуация с коронавирусом. Больше новостей о коронавирусе в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: ВОЗ