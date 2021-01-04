Коронавирус продолжает распространяться по миру — по состоянию на 4 января обнаружили более 85 млн больных. Лидерами по количеству больных остаются Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Россия.
Факты ICTV подготовили самые важные новости мира и Украины о коронавирусе на 4 января.
Коронавирус в Украине
4 января в Украине подтвердили 4 158 новых случаев коронавируса, в частности заболело 170 детей и 163 медицинских работника. Всего за период пандемии зарегистрировано 1 078 251 заражений.
От осложнений Covid-19 умерло 73 человека, всего зафиксировано 18 927 летальных случаев. За сутки вылечиться удалось 4 693 пациентам, полностью преодолели болезнь 733 558 украинцев.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в Украине для лечения больных коронавирусом отведено 66 тыс. коек.
Заполненность больниц такими пациентами заметно снизилась, поскольку практически 35 тыс. коек, оснащенных кислородом, остаются свободными.
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Тесты и вакцина против коронавируса
Турецкие ученые создали прибор, который на основе передовых оптических технологий диагностирует инфицирование коронавирусом за 10 секунд.
Для определения заражения Covid-19 используют образец слизистой оболочки ротовой полости. Если вирус обнаружен, тогда прибор меняет цвет.
Чтобы ускорить вакцинацию от коронавируса, в США рассматривают возможность вводить части населения только половину дозы производства компании Moderna.
4 января 2021 года Великобритания начинает массовую вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Вакцина будет введена пациентам в небольшом количестве больниц в Соединенном королевстве.
Сначала вакцину получат два больничных фонда в Лондоне, по одному на юге и севере Англии, в Мидлендсе и Оксфорде.
Локдаун в Шотландии
Распространение коронавируса в Шотландии вышло за рамки контроля власти, поэтому с 5 января в стране начнет действовать полный локдаун.
Пока решено, что локдаун продлится до конца января, однако не исключено продолжение кризисных мер вплоть до весны 2021 года.
Подробнее о локдауне в Шотландии, читайте на сайте Факты ICTV.