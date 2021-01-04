В США при вакцинации от Covid-19 хотят вводить половину дозы препарата — причина

Чтобы ускорить вакцинацию от коронавируса, в США рассматривают возможность вводить части населения только половину дозы препарата производства компании Moderna.

О такой инициативе сообщил руководитель федеральной программы вакцинации Монсеф Слау. Он отметил, что сейчас уже ведутся переговоры с компанией и медицинским регулятором США относительно такой идеи.

— Мы знаем, что сокращение вдвое дозы вакцины Moderna, которую вводят людям в возрасте от 18 до 55 лет в два этапа, позволит достичь цели иммунизации вдвое большего количества людей теми запасами препарата, которые мы имеем, — объяснил он.

Читайте: ВОЗ одобрила первую вакцину от Covid-19

Также Монсеф Слау убежден, что половинная доза вакцины вызывает иммунный ответ, идентичный полной дозе.

В целом вакцина от Moderna предусматривает введение двух инъекций с интервалом в четыре недели.

По состоянию на 2 января прививки от коронавируса сделали уже 10,8 млн человек в мире. Лидерами по количеству прививок являются Китай (4,5 млн) и Соединенные Штаты Америки (3,5 млн).

Для вакцинации в Америке используют препараты компаний Moderna и Pfizer/BioNTech. Однако оба требуют двукратного введения.

Источник: CNBC