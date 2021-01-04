В Сирии террористы обстреляли автобусы с военными — есть жертвы

В Сирии боевики Исламского государства напали на три автобуса вблизи города Вади аль-Азиб. По меньшей мере девять сирийских военных погибли, около 22 получили ранения.

Ранее сирийские СМИ сообщали о шести жертвах, указав, что это были пассажирские автобусы с мирными жителями.

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В Сирии атаковали автобус

Накануне Нового года на Востоке Сирии террористы обстреляли автобус. В результате террористического акта на автобус на главной автомагистрали в провинции Дайр-эз-Заур, которая граничит с Ираком, были убиты 28 человек.

Государственные СМИ также сообщили, что жертвами были гражданские. Однако другие источники подтвердили убийство военных представителями Исламского государства.

Источник: U.S. News