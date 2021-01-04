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Факты / Мир
Софія Телішевська |

В Турции создали прибор, который диагностирует Covid-19 за 10 секунд

Турецкие ученые создали прибор, который на основе передовых оптических технологий диагностирует инфицирование коронавирусом за 10 секунд.

Для определения заражения коронавирусом используют образец слизистой оболочки ротовой полости. В присутствии вируса прибор Diagnovir меняется цвет.

Отмечается, что для прибора достаточно материала из ротовой полости, а не носоглотки, что также делает его более удобным для использования.

В отличие от ПЦР-тестов, система базируется не на репликации образцов, а на обнаружении присутствия или отсутствия вируса с помощью передовых оптических методов.

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Прибор показал эффективность на уровне 99% в выявлении вирусов в доклинических исследованиях.

Планируется, что Diagnovir будет запущен в массовое производство. Ученые планируют, что со временем он будет настроен таким образом, что сможет выявлять другие вирусы, не только Covid-19.

Источник: Bilkent University

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