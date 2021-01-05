Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 5 января 2021

Коронавирус продолжает распространяться по миру — 5 января зафиксировано более 86 млн больных. В Украине количество инфицированных превысило 1 млн человек.

Факты ICTV подготовили самые важные новости мира и Украины о коронавирусе 5 января.

Коронавирус в Украине

5 января в Украине подтвердили 5 334 новых случая коронавируса. Всего за период пандемии зарегистрировано 1 083 585 заражений.

От осложнений Covid-19 умерло 202 человека, всего зафиксировано 19 129 летальных случаев. За сутки вылечиться удалось 13 850 пациентам, полностью преодолели болезнь 747 408 украинцев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.

С 8 по 24 января в Украине будет действовать локдаун. Министр здравоохранения назвал категории товаров, которые можно будет купить во время действия ограничений.

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Так, купить можно будет продукты питания, средства гигиены, средства связи, ветпрепараты и семена, средства защиты растений.

Также он добавил, что локдаун позволит до апреля или мая не вводить локдауны из-за распространения коронавируса, а также легче пережить ежегодный пиковый рост заболеваемости гриппом.

Коронавирус в мире

Жертвами пандемии коронавируса стали более 1,8 млн человек. При этом более 48 млн пациентов смогли выздороветь.

Больше всего новых больных обнаружили в США — 190 тыс. Великобритания продолжает фиксировать рекордное количество случаев. За минувшие сутки в стране зафиксировали более 58 тыс. заражений.

Великобритания с 5 января вводит третий локдаун в стране в связи с распространением нового штамма коронавируса. Жителям страны разрешается выходить из дома только на прогулку, в магазин и больницу. Также не будут работать школы до середины февраля.

В Германии могут продолжить локдаун до конца месяца, ведь за последние сутки в стране зафиксировали 944 летальных случая от коронавируса.

В Словакии подтвердили наличие новой мутации коронавируса, впервые обнаруженной в Великобритании.

Израиль одобрил еще одну вакцину против Covid-19. Страна заказала 6 млн доз вакцины от производителя Moderna Inc, а первые поставки ожидаются уже в январе 2021 года.