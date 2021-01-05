Сторонников действующего президента США Дональда Трампа, которые придут 6 января на митинг в поддержку своего лидера в Вашингтоне, призвали соблюдать порядок и не приносить с собой оружие.

Об этом заявил представитель столичной полиции Роберт Конти.

Правоохранители готовятся к тому, что толпа может быть больше, чем во время предыдущих акций.

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В полиции предупредили: любой, кто придет на митинг вооруженным, будет арестован.

Выборы в США

Согласно результатам выборов в США, которые прошли 3 ноября 2020 года, победу одержал демократ Джо Байден. Однако республиканец Дональд Трамп продолжает оспаривать их.

6 января, в день утверждения Байдена главой США, Трамп анонсировал проведение митинга.

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Источник: NBC Washington