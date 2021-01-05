По состоянию на 5 января 2021 года в мире коронавирусом заразились 84 474 195 людей, 541 811 — за последние сутки.
Из осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 1 848 704 пациента.
Такие данные наводит ВОЗ.
Страны с наибольшим количеством больных:
- США — 20 470 169;
- Индия — 10 356 844;
- Бразилия — 7 733 746;
- Россия — 3 284 384;
- Великобритания — 2 713 567.
Страны, в которых больше всего пациентов умерли от коронавируса:
- США — 348 962;
- Бразилия — 196 018;
- Индия — 149 850;
- Мексика — 127 213;
- Италия — 75 680.
Карантин в мире
Главы федеративных земель решили продлить жесткий локдаун в Германии до 31 января. Некоторые ограничения будут ужесточены.
Правительство Франции продлит действие жесткого карантина из-за роста динамики заболеваемости коронавирусом.
Также в регионах будет усилен комендантский час — вместо 20.00 он будет начинаться в 18.00.
Жесткий карантин во Франции должен был действовать до 20 января.
В Мексике разрешили прививать людей еще одной вакциной против коронавируса — веществом компании AstraZeneca.
Вакцинация против коронавируса
С 4 января в Великобритании начали делать прививки вакциной компании AstraZeneca.
Страна первой одобрила к использованию вещество этого производителя.
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