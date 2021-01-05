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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

Более 500 тыс. инфицированных за сутки: коронавирус в мире 5 января

По состоянию на 5 января 2021 года в мире коронавирусом заразились 84 474 195 людей, 541 811 — за последние сутки.

Из осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 1 848 704 пациента.

Такие данные наводит ВОЗ.

Страны с наибольшим количеством больных:

  • США — 20 470 169;
  • Индия — 10 356 844;
  • Бразилия — 7 733 746;
  • Россия — 3 284 384;
  • Великобритания — 2 713 567.

Страны, в которых больше всего пациентов умерли от коронавируса: 

  • США — 348 962;
  • Бразилия — 196 018;
  • Индия — 149 850;
  • Мексика — 127 213;
  • Италия — 75 680. 

Карантин в мире

Главы федеративных земель решили продлить жесткий локдаун в Германии до 31 января. Некоторые ограничения будут ужесточены.

Правительство Франции продлит действие жесткого карантина из-за роста динамики заболеваемости коронавирусом.

Также в регионах будет усилен комендантский час — вместо 20.00 он будет начинаться в 18.00.

Жесткий карантин во Франции должен был действовать до 20 января.

В Мексике разрешили прививать людей еще одной вакциной против коронавируса — веществом компании AstraZeneca.

Вакцинация против коронавируса

С 4 января в Великобритании начали делать прививки вакциной компании AstraZeneca.

Страна первой одобрила к использованию вещество этого производителя.

Подробнее о вакцинации от коронавируса в мире читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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