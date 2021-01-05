В Мексике разрешили прививать людей еще одной вакциной против коронавируса — веществом компании AstraZeneca.

Страна в экстренном порядке выдала разрешение на использование разработки.

— Очень хорошие новости — экстренное одобрение вакцины от AstraZeneca Федеральной комиссией по защите от санитарных рисков, — уточнил глава МИД Мексики Марсело Эбрард на своей странице в Twitter.

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По его словам, это одобрение означает, что в ближайшее время вакцину начнут производить в стране.

Вакцинация против коронавируса

С 4 января в Великобритании начали делать прививки вакциной компании AstraZeneca.

Страна первой одобрила к использованию вещество этого производителя.

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Источник: Marcelo Ebrard C.