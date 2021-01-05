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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

В Словакии обнаружили случаи нового штамма коронавируса

В Словакии зафиксирован случай заражения новым штаммом коронавируса, который обнаружили в Великобритании.

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Марек Крайчи.

По его словам, британский штамм Covid-19 обнаружили в образцах, взятых в районе Михаловце, работники Братиславского университета им. Коменского и Карлового университета.

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Также министр отметил, что, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), вновь обнаруженный штамм имеет 70% выше способность к распространению.

А такая мутация коронавируса чаще всего встречается среди людей в возрасте до 60 лет и детей. Клинические признаки и летальность болезни не изменились по сравнению с обычным коронавируса.

Новый штамм коронавируса

14 декабря 2020 года в Великобритании заявили о новом штамме коронавируса, который хотя и не является более опасным, однако быстрее распространяется.

Сейчас мутацию вируса уже было выявлено в 33 странах мира.

Источник: Марек Крайчи

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