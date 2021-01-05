В Вашингтоне мобилизуют Нацгвардию из-за митингов в поддержку Трампа

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер мобилизовала Национальную гвардию перед запланированными протестами сторонников действующего президента США Дональда Трампа из-за голосования в Конгрессе, которое должно состояться 6 января.

В этот день будет подтверждено победу Джо Байдена на президентских выборах, которые прошли 3 ноября.

По данным Нацгвардии США, более 300 военнослужащих будут готовы обеспечить контроль толпы и помощь пожарно-спасательным службам.

Также мэр Вашингтона попросила всех жителей города 5 и 6 января держаться подальше от центра и избегать конфликтных ситуаций.

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Исполняющий обязанности начальника местной полиции Роберт Конти заявил, что меры были приняты, поскольку определенные лица намерены привезти огнестрельное оружие в город, и этого просто не потерпят.

По предположениям, среди ожидаемых 15 тыс. человек на митингах будут и представители националистических групп, которые открыто носили оружие во время других акций протеста.

Митинги сторонников Трампа планируют провести в столице США 5 и 6 января на поддержку не подкрепленных доказательствами заявлений действующего президента о широкомасштабной фальсификации выборов.

Трамп поощрял протесты и 3 января он намекнул, что может выступить на одном из митингов.

Также митингующих призвали соблюдать порядок и не приносить с собой оружие. В полиции предупредили: любой гражданин, пришедший на митинг вооруженным, будет арестован.