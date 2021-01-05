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Факты / Мир
Ольга Тетеріна |

В Китае 23-летняя девушка умерла из-за сверхурочной работы

В Китае 23-летняя девушка умерла от переработки. Молодая девушка работала в компании, которая развивает дисконтное приложение Pin Duo Duo.

Инцидент произошел поздно ночью, когда она возвращалась домой с работы. Девушка потеряла сознание, а в больнице умерла.

Китаянка постоянно уставала и жаловалась на переработку.

— Надеюсь, в раю не будет сверхурочных, — написала она в одном из своих последних постов в соцсети.

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В то же время в компании подтвердили смерть работницы, но не озвучили ее причину.

Рабочие Pin Duo Duo находятся в офисе с 11 утра до 11 вечера без выходных, хотя официально рабочий день должен заканчиваться в 20.00. Сфера, в которой работала девушка, называется “система 996 рабочих часов”. То есть сотрудники должны быть на работе 12 часов в день 6 дней в неделю.

Смерть украинки в Турции

В Турции трагически погибла 25-летняя украинка Кристина Новицкая.

Девушку нашли прикованной наручниками к стулу, с пакетом на голове на арендованной вилле в курортном городе Бодрум. По предварительным данным, это было самоубийство.

Источник: Yicai.com, Daily Mail 

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