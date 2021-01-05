Вакцинация от Covid-19: в мире использовано более 14,6 млн доз в 35 странах

По состоянию на 5 января 2021 в мире было сделано более 14,6 млн прививок от коронавируса. Сейчас массовая вакцинация населения проходит в 35 странах.
Лидерами по количеству потраченных доз являются США (4, 7 млн), Китай (4,5 млн) и Израиль (1,3 млн). Для проведения прививки доступны вакцины семи производителей:
- Pfizer/BioNTech (США и Германия);
- Moderna (США);
- AstraZeneca (Великобритания);
- Спутник V (Россия);
- Sinovac Biotech (Китай);
- CanSino Biologics (Китай);
- Sinopharm (Китай).
Читайте: Судороги, сыпь и затрудненное дыхание — в Мексике врачу стало плохо после вакцинации
Коронавирус в мире
По состоянию на 5 января Всемирная организация здравоохранения подтвердила 541 811 новых случаев коронавируса в мире.
Всего за период пандемии заболело 84 474 195 человек, от осложнений болезни умерло 1 848 704 пациента. Подробнее о коронавирусе в мире читайте на Фактах ICTV.