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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Вакцинация от Covid-19: в мире использовано более 14,6 млн доз в 35 странах

По состоянию на 5 января 2021 в мире было сделано более 14,6 млн прививок от коронавируса. Сейчас массовая вакцинация населения проходит в 35 странах.

Лидерами по количеству потраченных доз являются США (4, 7 млн), Китай (4,5 млн) и Израиль (1,3 млн). Для проведения прививки доступны вакцины семи производителей:

  • Pfizer/BioNTech (США и Германия);
  • Moderna (США);
  • AstraZeneca (Великобритания);
  • Спутник V (Россия);
  • Sinovac Biotech (Китай);
  • CanSino Biologics (Китай);
  • Sinopharm (Китай).

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Коронавирус в мире

По состоянию на 5 января Всемирная организация здравоохранения подтвердила 541 811 новых случаев коронавируса в мире.

Всего за период пандемии заболело 84 474 195 человек, от осложнений болезни умерло 1 848 704 пациента. Подробнее о коронавирусе в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: Bloomberg

Фото: Depositphotos

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