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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Новогодний погром в США: полиция задержала группу антифашистов, большинство из них — женщины

В Филадельфии, штат Пенсильвания, полиция задержала группу сторонников Антифа, которые серьезно повредили федеральные здания в новогоднюю ночь.

Одевшись в черное, левые активисты разбили кирпичами все окна, зарисовали фасад домов граффити и бросили внутрь несколько коктейлей Молотова.

На одном из зданий вандалы оставили надпись Fire Starter (поджигатели). Общая сумма ущерба составляет более $3 тыс.

Новогодний погром в США: полиция задержала группу антифашистов, большинство из них — женщины

Возраст фигурантов — от 23 до 31 года, большинство из них — женщины. Почему компания решила разгромить правительственные здания в новогоднюю ночь, выяснить не удалось.

Всем задержанным предъявили обвинение в злонамеренном причинении вреда, поджоге и преступном сговоре.

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Трамп и деятельность Антифа

В среду, 6 января, президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд в США членам ультралевого движения Антифа.

Представители этой организации стали неотъемлемой частью протестов в США весной-летом 2020 года.

Новогодний погром в США: полиция задержала группу антифашистов, большинство из них — женщины

Считается, что именно Антифа причастна к организации стихийного вандализма и мародерства на улицах десятков штатов.

Тогда президент США уже объявил Антифа местной террористической организацией в США, хотя практических последствий этот шаг не имел.

В сети есть десятки фото- и видеодоказательств того, что ультралевые приходили на мирные марши вооруженными и часто вооружали других участников протестов.

Лидеры Антифа в своих соцсетях открыто заявляли, что готовы отомстить всем, кто не поддерживает движение BLM — Black Lives Matter.

Также они запустили флешмоб, связанный с публичными извинениями белых людей над черными, чтобы “загладить вину предыдущих поколений”.

Источник: Fox News

Фото: Philadelphia Police Department

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