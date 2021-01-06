Новогодний погром в США: полиция задержала группу антифашистов, большинство из них — женщины

В Филадельфии, штат Пенсильвания, полиция задержала группу сторонников Антифа, которые серьезно повредили федеральные здания в новогоднюю ночь.
Одевшись в черное, левые активисты разбили кирпичами все окна, зарисовали фасад домов граффити и бросили внутрь несколько коктейлей Молотова.
На одном из зданий вандалы оставили надпись Fire Starter (поджигатели). Общая сумма ущерба составляет более $3 тыс.
Возраст фигурантов — от 23 до 31 года, большинство из них — женщины. Почему компания решила разгромить правительственные здания в новогоднюю ночь, выяснить не удалось.
Всем задержанным предъявили обвинение в злонамеренном причинении вреда, поджоге и преступном сговоре.Читайте: Сочувствую чернокожим, но осуждаю мародеров: американцы о протестах в США Снова расизм. В Нью-Йорке согласовали снос памятника президенту США Рузвельту Массовая стрельба в США в День независимости: десятки погибших, среди них дети
Трамп и деятельность Антифа
В среду, 6 января, президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд в США членам ультралевого движения Антифа.
Представители этой организации стали неотъемлемой частью протестов в США весной-летом 2020 года.
Считается, что именно Антифа причастна к организации стихийного вандализма и мародерства на улицах десятков штатов.
Тогда президент США уже объявил Антифа местной террористической организацией в США, хотя практических последствий этот шаг не имел.
В сети есть десятки фото- и видеодоказательств того, что ультралевые приходили на мирные марши вооруженными и часто вооружали других участников протестов.
Лидеры Антифа в своих соцсетях открыто заявляли, что готовы отомстить всем, кто не поддерживает движение BLM — Black Lives Matter.
Также они запустили флешмоб, связанный с публичными извинениями белых людей над черными, чтобы “загладить вину предыдущих поколений”.
Источник: Fox News