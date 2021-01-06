Новый штамм коронавируса, о котором впервые заявили 14 декабря в Великобритании, продолжает распространяться по миру. Мутацию обнаружили уже в 41 стране.

Об этом говорится в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения.

— Разновидность коронавируса VOC-202012/01, которая первоначально была обнаружена в Великобритании, зафиксирована в небольшом количестве случаев еще в 40 государствах, — написали представители организации.

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Новый штамм вируса продолжает распространяться, несмотря на то, что после его выявления ряд государств ограничили авиасообщение с Британией, все случаи — завезенные.

Новый штамм коронавируса

14 декабря 2020 года в Британии заявили о новом штамме коронавируса. По информации ученых, он мог распространяться на территории страны еще с сентября.

Позже мутацию обнаружили в Германии, Норвегии, Франции, Италии, Индии, Австралии, США, Сингапуре.

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Источник: ВОЗ