PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Валентина Летяк |

Новый штамм обнаружили в 40 странах: коронавирус в мире 6 января

524 417 новых случаев коронавируса в мире – такая статистика Covid-19 по состоянию на 6 января.

Общее количество инфицированных, по данным ВОЗ, достигло 84 780 171.

При этом от осложнений умерли 1 853 525 жителей планеты, из которых 9 952 – за последние сутки.

Где больше всего случаев заражения Covid-19:

  • США – 20 643 544;
  • Индия – 10 374 932;
  • Бразилия – 7 753 752;
  • Россия – 3 284 384;
  • Великобритания – 2 713 567.

Страны с наибольшим количеством летальных случаев:

  • США – 350 753;
  • Бразилия – 196 561;
  • Индия – 150 114;
  • Мексика – 127 757;
  • Италия – 75 680.

Вакцинация от коронавируса

Нидерланды последние в ЕС начали массовую вакцинацию населения против коронавируса.

При этом в Норвегии два человека умерло через несколько дней после прививки.

В целом вакцинация проходит уже у более чем 30 странах мира.

Читайте: Нидерланды последними в ЕС начали вакцинацию против Covid-19

Новый штамм коронавируса

В Китае обнаружили более 100 заражений новым штаммом коронавируса. В частности, в провинции Хубэй зарегистрировали 39 подтвержденных случаев нового вида Covid-19 и 78 – бессимптомных.

Местные власти считают, что вирус, скорее всего, завезли из-за границы.

Мутацию обнаружили уже в 41 стране.

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка