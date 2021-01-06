524 417 новых случаев коронавируса в мире – такая статистика Covid-19 по состоянию на 6 января.
Общее количество инфицированных, по данным ВОЗ, достигло 84 780 171.
При этом от осложнений умерли 1 853 525 жителей планеты, из которых 9 952 – за последние сутки.
Где больше всего случаев заражения Covid-19:
- США – 20 643 544;
- Индия – 10 374 932;
- Бразилия – 7 753 752;
- Россия – 3 284 384;
- Великобритания – 2 713 567.
Страны с наибольшим количеством летальных случаев:
- США – 350 753;
- Бразилия – 196 561;
- Индия – 150 114;
- Мексика – 127 757;
- Италия – 75 680.
Вакцинация от коронавируса
Нидерланды последние в ЕС начали массовую вакцинацию населения против коронавируса.
При этом в Норвегии два человека умерло через несколько дней после прививки.
В целом вакцинация проходит уже у более чем 30 странах мира.
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Новый штамм коронавируса
В Китае обнаружили более 100 заражений новым штаммом коронавируса. В частности, в провинции Хубэй зарегистрировали 39 подтвержденных случаев нового вида Covid-19 и 78 – бессимптомных.
Местные власти считают, что вирус, скорее всего, завезли из-за границы.
Мутацию обнаружили уже в 41 стране.