524 417 новых случаев коронавируса в мире – такая статистика Covid-19 по состоянию на 6 января.

Общее количество инфицированных, по данным ВОЗ, достигло 84 780 171.

При этом от осложнений умерли 1 853 525 жителей планеты, из которых 9 952 – за последние сутки.

Где больше всего случаев заражения Covid-19:

США – 20 643 544;

Индия – 10 374 932;

Бразилия – 7 753 752;

Россия – 3 284 384;

Великобритания – 2 713 567.

Страны с наибольшим количеством летальных случаев:

США – 350 753;

Бразилия – 196 561;

Индия – 150 114;

Мексика – 127 757;

Италия – 75 680.

Вакцинация от коронавируса

Нидерланды последние в ЕС начали массовую вакцинацию населения против коронавируса.

При этом в Норвегии два человека умерло через несколько дней после прививки.

В целом вакцинация проходит уже у более чем 30 странах мира.

Читайте: Нидерланды последними в ЕС начали вакцинацию против Covid-19

Новый штамм коронавируса

В Китае обнаружили более 100 заражений новым штаммом коронавируса. В частности, в провинции Хубэй зарегистрировали 39 подтвержденных случаев нового вида Covid-19 и 78 – бессимптомных.

Местные власти считают, что вирус, скорее всего, завезли из-за границы.

Мутацию обнаружили уже в 41 стране.