Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 6 января 2021

По состоянию на 6 января в мире уже 84,7 млн инфицированных коронавирусной болезнью. По данным ВОЗ, умерли от Covid-19 более 1,8 млн человек.

В Украине количество инфицированных почти превысило 1,1 млн человек.

Факты ICTV подготовили самые важные новости мира и Украины о коронавирусе 6 января.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 6 января в Украине за сутки обнаружили 6 911 случаев Covid-19, всего — 1 090 496.

В частности, заболели 203 ребенка и 406 медработников. Госпитализация понадобилась 2 978 пациентам.

14 490 человек выздоровели от коронавируса за последние сутки, всего — 761 898.

Украина активно ведет переговоры с производителями вакцины против коронавируса. Сотрудничество с китайским разработчиком, компанией Синовак (Sinovac Biotech), не является единственным направлением работы.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в ближайшее время будут подписаны соглашения с другими компаниям.

В Европейскую комиссию обратились 13 стран Европейского Союза с просьбой помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса, в частности это касается и Украины.

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СМИ сообщили, что в Киеве начали проводить подпольную VIP-вакцинацию от коронавируса, во время которой состоятельным людям предлагают сделать прививки на базе частных клиник вакцинами от Pfizer и BioNTech.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Минздраву и МИД проверить информацию о проведении в стране подпольной вакцинации от коронавируса препаратами неизвестного происхождения.

Коронавирус в мире

В Нидерландах начали массовые прививки населения вакциной против коронавируса. Это последняя страна в ЕС, которая начала вакцинировать своих граждан.

В то же время в Норвегии умерло два человека через несколько дней после прививки вакциной против коронавируса. Сейчас в стране отслеживают статистику смертности после вакцинации против коронавируса в домах престарелых.

Всего вакцинацию против коронавируса проводят уже более чем в 30 странах мира. Прививка от Covid-19 делают людям, которые находятся в группе риска.

Новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса, о котором впервые заявили 14 декабря в Великобритании, продолжает распространяться по миру. Мутацию обнаружили уже в 41 стране.

Недавно первый случай зафиксировали в Словакии.

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