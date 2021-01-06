Трамп запретил транзакции с мобильными приложениями Китая

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал приказ о запрете транзакций с китайскими мобильными приложениями.

В документе перечислены такие приложения, как Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay и WPS Office.

Такой запрет на транзакции объясняется соображениям безопасности. В приказе определяется, что связанные с Китаем приложения могут получить возможность захватить огромные объемы информации пользователей, в том числе данные, которые позволяют установить личность, и личные данные.

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Документ вступит в силу через месяц после того, как следующим президентом США станет Джо Байден.

Alipay, который входит в группу Джека Ма Alibaba, используется как цифровой кошелек. WeChat Pay — его конкурент, им управляет ТехноГигант Tencent.

Трамп наложил вето на оборонный бюджет

Президент США Дональд Трамп использовал право вето против законопроекта об оборонном бюджете, который ранее одобрил Конгресс США.

Оборонный бюджет он назвал “подарком для Китая и России. Трамп не раз предупреждал о планах применить право вето в отношении этого законопроекта.