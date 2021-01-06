Курс биткоина снова достиг исторического максимума. Цена криптовалюты превысила отметку в $35 тыс.

Согласно данным биржи Coindesk, биткоин вырос более чем на 800% с середины марта 2020 года.

Только в январе 2021 года биткойн вырос на 20%. Почти ежемесячно криптовалюта бьет рекорды стоимости.

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Стоимость биткоина

Цена биктоина 2020 года постоянно растет и бьет исторические максимумы. Эксперты связывают эту тенденцию с пандемией коронавируса и тем, что гражданам США открыли доступ к биткоина.

В первый месяц 2021 стоимость криптовалюты почти ежедневно растет.

Источник: Coindesk