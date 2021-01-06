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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

ВОЗ озвучила количество стран, где делают прививки от коронавируса

Вакцинацию против коронавируса проводят уже в более 30 странах мира.

Прививки от Covid-19 делают людям, которые находятся в группе риска.

— Спустя год после того, как ВОЗ выпустила свой первый отчет о вспышках заболеваний, посвященный вирусу, более 30 стран начали вакцинацию, — говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.

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Вакцинацию уже проводят в США, Канаде, странах ЕС, Великобритании, Израиле, Мексике. В Украине лишь ближе к весне планируют получить вещество против вируса.

Борьба с коронавирусом

Несмотря на появление вакцины против коронавируса, в ВОЗ призывали страны продолжить вводить и контролировать соблюдение противоэпидемических мер гражданами.

Лишь таким образом можно преодолеть пандемию, считают в организации.

Источник: ВОЗ

Фото: Dreamstime

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