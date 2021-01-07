Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси назвала действующего президента США Дональда Трампа очень опасным человеком, который не должен оставаться у власти. В связи с этим существует риск, что он не добудет свой срок на этой должности (13 дней), а будет смещен через процедуру импичмента, согласно 25 поправки к Конституции страны.

По ее словам, в государстве звучат реальные призывы преждевременно прекратить полномочия Трампа.

— Мои члены очень заинтересованы. Мой телефон взрывается от слов — импичмент, импичмент, импичмент, — уточнила Нэнси Пэлоси.

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При этом пока нет реальных планов инициировать эту процедуру.

Согласно источникам CNN, новоизбранный президент США Джо Байден не собирается присоединятся к призывам досрочно отстранить Трампа от выполнения обязанностей. Другие экс-главы страны также не намерены это делать.

Протесты в США

3 ноября 2020 года во время выборов президента США американцы избрали нового главу государства — демократа Джо Байдена. Эти результаты не удовлетворили республиканца Дональда Трампа. Он не признал поражение, а призвал сторонников 6 января 2021 года, в день утверждения Конгрессом победы оппонента, выйти на улицы.

Это закончилось захватом Капитолия и кровопролитием. Мир осудил такие действия Трампа, а его аккаунты в социальных сетях заблокировали.

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