За последние сутки уровень заболеваемости коронавирусом в мире заметно вырос. По состоянию на 7 января зафиксировано почти 700 тыс. новых случаев.

Общее количество инфицированных Covid-19 на планете превысило 85,5 млн человек.

А умерли от последствий вируса более 1,86 млн больных, из них почти 15 тыс. – за последние сутки.

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В Украине ситуация также ухудшилась. Если вчера Минздрав сообщал о 6 911 новых случаев. Сегодня, 7 января, уже 8 997 позитивных тестов на Covid-19.

А общее количество зараженных приближается к 1,1 млн.

Умерли от последствий коронавируса за день 148 человек, с начала пандемии – 19 505.

В то же время выздоровели еще 11 316 украинцев, а в целом 773 214.

Карантин в Украине

Завтра, 8 января, в Украине начнется жесткий карантин. Правительство в ближайшие дни завершает выплату обещанных 8 тыс. грн компенсации.

Помощь получили почти полмиллиона украинцев. В целом перечислено 3,64 млрд грн, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания у президента Владимира Зеленского.

По его словам, благодаря инструментам по финансированию частичной безработицы удалось сохранить более 500 тыс. рабочих мест.