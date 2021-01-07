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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Более 13 тыс. смертей от Covid-19 за сутки: коронавирус в мире 7 января

По состоянию на 7 января 2021 года в мире подтвердили более 85,9 млн случаев коронавируса.

За последние сутки более 735 тыс. людей заболели Covid-19.

Более 1,8 млн жителей планеты умерли от осложнений, вызванных вирусом, за сутки — более 13 тыс. смертей.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Лидеры по количеству случаев Covid-19:

  • США – 20 870 913 (+227 369);
  • Индия – 10 395 278 (+20 346);
  • Бразилия – 7 810 400 (+56 648);
  • Россия – 3 332 142 (+23 541);
  • Великобритания – 2 836 805 (+62 322).

Страны с наибольшим количеством смертей:

  • США – 354 286 (+3 533);
  • Бразилия – 197 732 (+1 171);
  • Индия – 150 336 (+222);
  • Мексика – 128 822 (+1 065);
  • Великобритания – 77 346 (+1 041).

Карантин в мире

Страны продолжают придерживаться карантинных мер из-за распространения вируса. Кроме того, в мире активно проходит процесс вакцинации населения.

Делают прививки людям уже в более 30 странах.

Коронавирус в мире

Согласно статистики коронавируса в мире, по состоянию на 6 января вирус подтвердили у более 84,7 млн людей.

На планете более 1,8 млн человек скончались от проблем со здоровьем, вызванных Covid-19.

Подробнее о коронавирусе в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: ВОЗ

Фото: Pixabay

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