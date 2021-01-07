По состоянию на 7 января 2021 года в мире подтвердили более 85,9 млн случаев коронавируса.

За последние сутки более 735 тыс. людей заболели Covid-19.

Более 1,8 млн жителей планеты умерли от осложнений, вызванных вирусом, за сутки — более 13 тыс. смертей.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Лидеры по количеству случаев Covid-19:

США – 20 870 913 (+227 369);

Индия – 10 395 278 (+20 346);

Бразилия – 7 810 400 (+56 648);

Россия – 3 332 142 (+23 541);

Великобритания – 2 836 805 (+62 322).

Страны с наибольшим количеством смертей:

США – 354 286 (+3 533);

Бразилия – 197 732 (+1 171);

Индия – 150 336 (+222);

Мексика – 128 822 (+1 065);

Великобритания – 77 346 (+1 041).

Карантин в мире

Страны продолжают придерживаться карантинных мер из-за распространения вируса. Кроме того, в мире активно проходит процесс вакцинации населения.

Делают прививки людям уже в более 30 странах.

Коронавирус в мире

Согласно статистики коронавируса в мире, по состоянию на 6 января вирус подтвердили у более 84,7 млн людей.

На планете более 1,8 млн человек скончались от проблем со здоровьем, вызванных Covid-19.

Подробнее о коронавирусе в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: ВОЗ