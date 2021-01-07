По состоянию на 7 января 2021 года в мире подтвердили более 85,9 млн случаев коронавируса.
За последние сутки более 735 тыс. людей заболели Covid-19.
Более 1,8 млн жителей планеты умерли от осложнений, вызванных вирусом, за сутки — более 13 тыс. смертей.
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Лидеры по количеству случаев Covid-19:
- США – 20 870 913 (+227 369);
- Индия – 10 395 278 (+20 346);
- Бразилия – 7 810 400 (+56 648);
- Россия – 3 332 142 (+23 541);
- Великобритания – 2 836 805 (+62 322).
Страны с наибольшим количеством смертей:
- США – 354 286 (+3 533);
- Бразилия – 197 732 (+1 171);
- Индия – 150 336 (+222);
- Мексика – 128 822 (+1 065);
- Великобритания – 77 346 (+1 041).
Карантин в мире
Страны продолжают придерживаться карантинных мер из-за распространения вируса. Кроме того, в мире активно проходит процесс вакцинации населения.
Делают прививки людям уже в более 30 странах.
Коронавирус в мире
Согласно статистики коронавируса в мире, по состоянию на 6 января вирус подтвердили у более 84,7 млн людей.
На планете более 1,8 млн человек скончались от проблем со здоровьем, вызванных Covid-19.
Подробнее о коронавирусе в мире читайте на Фактах ICTV.
Источник: ВОЗ