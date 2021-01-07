Аккаунты в Facebook и Instagram президента США Дональда Трампа останутся заблокированными до тех пор, пока в государстве не закончится процесс мирной передачи власти.

Такое решение приняли представители социальных сетей из-за протестов в США и штурма Капитолия сторонниками республиканца.

— Мы продлеваем блок его аккаунтов Facebook и Instagram на неопределенный срок или хотя бы на ближайшие две недели, до завершения мирного перехода власти, — уточнил основатель Facebook Марк Цукерберг.

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Цукерберг считает, что риск снова разрешать Трампу высказываться на этих платформах слишком велик и грозит осложнением передачи власти в США победителю на президентских выборах, демократу Джо Байдену.

Кроме того, он напомнил, что Трамп и ранее не раз нарушал политику социальных сетей.

Выборы в США

3 ноября 2020 года в США прошли выборы президента. Победу одержал демократ Джо Байден. Однако республиканец Дональд Трамп отказывается признавать это.

6 января 2021 года, в день утверждения победы новоизбранного главы Конгрессом США, Трамп собрал своих сторонников, которые штурмовали Капитолий.

В связи с этим его аккаунты в социальных сетях заблокировали. Подробнее о протестах в США читайте на Фактах ICTV.

Источник: Mark Zuckerberg