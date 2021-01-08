Гималайское Королевство Бутан сообщило о первой смерти от Covid-19 через 10 месяцев с момента обнаружения вируса. Бутан один из первых закрыл границы для туристов и ввел обязательный карантин для всех, кто возвращается с других стран.

По данным Министерства здравоохранения Бутана, 34-летний мужчина с хроническим заболеванием печени и почечной недостаточностью, у которого был положительный результат теста на Covid-19, умер в больнице в столице Тхимпху. Он дважды сдавал тест на коронавирус и оба результата оказались положительными.

— Было непросто отнести это к смерти от коронавируса. Но поскольку он умер от вируса, мы зафиксировали его смерть как от Covid-19, — сказал доктор Тшоки.

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В Бутане обнаружили 767 случаев коронавируса с момента обнаружения первого заражения у американского туриста в марте прошлого года. За год в Королевстве провели более 300 тыс. тестов.

Бутан держал свои границы закрытыми, дважды вводил локдаун, усиливал проверку на пунктах въезда, в частности в своем единственном международном аэропорту в Паро.

Коронавирус в мире

По состоянию на 8 января в мире обнаружили 88,1 млн случаев заболевания коронавирусом. Выздоровел 49,1 млн человек, однако умерли 1,9 млн людей.

Европейский союз удвоил заказ вакцин против коронавируса Pfizer/BioNTech. Компания Pfizer заявила, что в этом году может произвести до 1,3 млрд доз по всему миру. Факты ICTV собрали главные новости про коронавирус в мире за 8 января.