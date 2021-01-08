Пятна на теле и инсульт: в США врач умер через две недели после вакцинации

В Майами-Бич, штат Флорида, скончался 56-летний врач, который 18 декабря получил первую дозу вакцины Pfizer.

У врача-акушера Грегори Майкла с 15-летним стажем в течение жизни не было никаких проблем со здоровьем.

Вскоре после вакцинации анализы крови Майкла вызвали беспокойство у врачей, после чего он был госпитализирован в реанимацию.

На теле врача обнаружили маленькие красные пятна. Через несколько дней Грегори Майкл перенес инсульт и скончался в больнице.

Компетентные органы уже начали расследование, какую роль сыграла вакцина в его смерти.

Если эфакт будет доказан, этот инцидент станет первой смертью в стране, связанной с вакциной Pfizer.

На днях в США после вакцинации коронавирусом заболел Кевин Брейди — конгрессмен от Республиканской партии.

Накануне Нового года его проверили на коронавирус, и результат оказался отрицательным, однако следующий тест показал наличие вируса в организме политика.

Кевина Брейди также вакцинировали препаратом Pfizer.

Фото: Heidi Neckelmann